Reazione a Catena 5 dicembre 2023 | i Galletti

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 5. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i, di Rovetta (Bergamo), che erano stati nel gioco un paio di anni fa. Il nome deriva dal simbolo della loro città, che è appunto un galletto. I– Simona, Silvia e Livio, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 15.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 1.469 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al ...

Altre News in Rete:

Reazione a Catena, brutta sorpresa nel finale per i campioni: cala il gelo

A sfidare 'I galletti', i campioni in carica di, sono stati questa sera gli sfidanti 'Le Multivitamine', un gruppo composto da Fede, Francesca e Martina. Alla fine, però, ad averla spuntata alla fase de 'L'Intesa Vincente' sono ...

Reazione a catena, Galletti all'assalto e Amichette fatte fuori. Ma dopo l'eliminazione... Il Tempo

Reazione a catena, le Amichette eliminate: la cavalcata delle campionesse dei record Libero Magazine

Primo Appuntamento, i single del 5 dicembre: c’è il principe Lorenzo

Indice dei contenuti1 Primo Appuntamento 5 dicembre, il principe Lorenzo2 Andrea e Giorgio3 Primo Appuntamento 5 dicembre, Sabrina e Diego Condividi su Martedì 5 dicembre, dalle 21:20 su Real Time, è ...

Reazione a catena, Galletti all'assalto e Amichette fatte fuori. Ma dopo l'eliminazione...

Una perdita importante per tutti gli affezionati telespettatori di Reazione a catena, il quiz che va in onda in fascia pre-serale su Rai 1 e che ...