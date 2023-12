Raw 04 12 2023 Showdown

(Di martedì 5 dicembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla MVP Arena di Albany, New York. Lo show inizia con Drew McIntyre che raggiunge il ring. Da il suo benvenuto a Raw e dice che tutti intorno a lui sembrano aver perso la testa ed essere diventati bugiardi, codardi o meglio idioti. Puoi lasciare la federazione, dire cose senza senza e tornare venendo subito perdonato. Un esempio è Seth Rollins, ma a lui gli ha dato una testata in faccia. Anche Jey Uso è subito corso tra le braccia di Randy Orton. Viene interrotto da Sami Zayn prima che riesca a completare il suo nome. Poi Sami dice che potrebbe dirgli in faccia quello che stava per dire. Drew replica dicendo che seppur la scorsa settimana abbia provato a confrontarli loro non si assomigliano per niente. Era il cane dei The Bloodline, si era unito a loro per poi farsi fregare. Tutto ciò Sami se lo è meritato. ...

