Ravanelli | «Inter incredibile a Napoli! Quello su Osimhen no rigore»

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’ex calciatore della Juventus, Fabrizio, è tornato a parlare sul match Napoli-, giocatosi al Maradona domenica sera. Ha commentato la prestazione di entrambe le squadre e gli episodi arbitrali a TV Play. SPETTACOLO – Analizzando la partita vinta dall’per 3-0 sul Napoli, l’ex attaccanteha detto: «L’ha vinto meritatamente. Al di là del gol, dove ci può stare l’annullamento, al di là dell’episodio, sul secondo non credo sia, vado ad analizzare la partita e vedo un’. Una partita di rara bellezza, sono rimasto estasiato perché di fronte ad un bel Napoli, che ha sofferto dopo il vantaggio ma ha continuato a spingere. Fa veramente paura!».-News - Ultime notizie e ...

Altre News in Rete:

Coppa Italia 2023 - 2024, ottavi di finale su reti Mediaset: calendario tv

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE:- Bologna , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca ... spazio all'appuntamento sportivo condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio, ...

Ravanelli: "Inter prima con merito, non sbaglia un acquisto. Oggi ... L'Interista

Ravanelli: "L’Inter non sbaglia un acquisto, è prima con merito. Scudetto C'è anche il Milan" TUTTO mercato WEB

Ravanelli: “Per lo scudetto non sottovaluterei il Milan. Se vince il derby…”

Fabrizio Ravanelli ha commentato la lotta scudetto nel campionato in corso, dicendo di non sottovalutare il Milan ...

Juventus-Inter non è finita: la sceneggiata di Chiesa

Juventus-Inter non è finita. Come da copione, ormai consolidato, la sfida tra le grandi rivali non termina mai al fischio finale dell'arbitro ...