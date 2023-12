Ratificato l' accordo sui migranti | come funziona e quali andranno in Albania

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Due settimane dopo le comunicazioni a Montecitorio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl di ratifica dell'intesa siglata tra Italia elo scorso 6 novembre per il rafforzamento della cooperazione bilaterale 'in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo'. "Il governo intende sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge che contenga anche le norme e gli stanziamenti necessari all'attuazione del Protocollo", aveva spiegato il titolare della Farnesina rispondendo alle critiche dell'opposizione, sul piede di guerra sia per i contenuti dell'firmato sull'asse Roma-Tirana sia per il mancato passaggio in Aula previsto in un primo momento dall'esecutivo. Dopo il via libera in Cdm, Tajani ha spiegato ...