Rapporto Svimez | Manfredi | Non basta crescere | servono infrastrutture per crescere bene

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Il Mezzogiorno non è un problema dell’Italia ma un’opportunità dell’Europa. Se non cresce, l’Italia non potrà competere con gli altri paesi europei”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, alla presentazione del, in corso a Roma. ”Il Sud perde milioni di abitanti, otto milioni entro il 2080, sono numeri che fanno tremare i polsi, perde tantissimi giovani, si deprime la natalità e capacità di produrre reddito e perde giovani laureati, un numero che cresce anche se aumenta l’occupazione. Quindi senza modello di sviluppo industriale al Sud non saremo in grado di offrire posizioni lavorative per tenere sul nostro territorio i giovani che si laureano”, ha aggiunto il sindaco. ”Il Mezzogiorno può essere una grande area industriale ad alto valore aggiunto, sfruttando transizione digitale e ecologica per una ...