Rapporto Ocse | gli studenti italiani più preparati degli altri La matematica il tallone d’Achille delle ragazze

(Di martedì 5 dicembre 2023) Stando alle rilevazioni delin tema di competenze scolastiche, glidopo la pandemia superano la prova e tengono salda la bandiera tornata a sventolare dopo il Covid. Più di 10mila 15enni– precisamente 10.552 – si sono cimentati con la periodica rilevazione Pisa sui Paesiriguardo alle competenze di, lettura e scienze. Una prova rispetto alla quale non era facile tenere alto il vessillo, considerato che il 2022, primo anno dell’indagine dopo la pandemia, ha fotografato un universo studentesco in cui le competenzeadolescenti sono drasticamente calate. Ma procediamo con ordine.menodopo la ...

Altre News in Rete:

Cos'è uscito dal primo Forum sull'intelligenza artificiale del Festival della comunicazione

... il grado di fiducia da riporre nei risultati delle elaborazioni dell'IA, iltra il ... ma anche il direttore per il Lavoro, l'Occupazione e le Politiche sociali dell'Stefano Scarpetta , ...

Rapporto Ocse Pisa 2022: risultati italiani bassi in scienze e alti in lettura, poche eccellenze. I licei e le scuole del Nord al top - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

I risultati di OCSE PISA 2022 INVALSIopen

Sanità, i conti di Meloni non tornano

Tutto questo in un quadro già di per sé desolante considerando che, secondo l’ultimo rapporto Ocse Health at a Glance 2023, smentendo stime precedenti più favorevoli, risulta che da noi la spesa ...

Italia, gli attivisti di Greenpeace contro l'Eni: scalata la sede del gigante petrolifero

VIDEO : Gli attivisti per il clima si sono arrampicati sulla sede dell'Eni in Italia, per protestare contro le morti legate ai cambiamenti climatici e all'inquinamento. Il gigante petrolifero da solo ...