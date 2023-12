Rampulla | “Terrei sempre in campo Kvara | su Buffon ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Michelangelo, ex calciatore della juventus, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Ai miei tempi era insolito vedere un portiere diventare un giocatore in più e andare verso la porta avversaria, sono contento di aver aperto una strada! Il calcio è bello perché puoi variare il modo di giocare, a volte si parte dal basso. Un po’ lo condivido perché a me piaceva giocare con i piedi, ma il concetto non deve essere esasperato. Se hai giocatori adatti è bello partire da fondo. La concorrenza nel ruolo del portiere non fa bene perché è un ruolo talmente particolare che ha bisogno di tranquillità”. “La competizione in questo reparto non deve esserci, se il secondo dà ulteriore stimolo va bene anche perché è bello lavorare insieme. Poi che ci sia competizione in allenamento va bene, ma quando si parla di ...