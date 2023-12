Quattro su quattro Come il centrosinistra si industria a perdere altre regioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna. Dove spetta ai 5 stelle si chiude sul candidato dei 5 Stelle o non si chiude. Dove spetta al Pd, si ricorre al civico, in una sorta di remake di un famoso sketch di Gigi Proietti. Si consiglia a Schlein di non sottovalutare gli appuntamenti