Quando ascoltare vuol dire curare | la Medicina Narrativa protagonista a Napoli

Leggi su fmag

(Di martedì 5 dicembre 2023) Larappresenta una metodologia di intervento clinico-assistenziale basata su una competenza comunicativa specifica. La narrazione diventa uno strumento cruciale per acquisire, comprendere e integrare i molteplici punti di vista degli attori coinvolti nella malattia e nel processo di cura. Questi concetti sono stati approfonditi durante il convegno “L’atto medico e lala narrazione diviene tempo di cura“, organizzato da Anima Iris – consulenza integrata in psicologia clinica e l’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) di, in collaborazione con Provider AGENAS presso l’Ordine dei medici di. La dottoressa Annamaria Ascione ha sottolineato l’importanza della narrazione come strumento fondamentale per ...