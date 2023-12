Qual’è il profilo dell’automobilista che preferisce noleggiare l’auto

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ildi chiuna vettura è un uomo, tra i 35 e i 44 anni che vive in città come Milano e Roma in testa e a seguire a Torino, Firenze e Palermo e di solitole utilitarie. Questi sono i dati emersi da una ricerca condotta da Guido Lascelta,