Può lasciare il Napoli a gennaio | piace a un club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il giocatore potrebbe andare via da Castel Volturno già nella sessione di mercato di, ci sono nuovi aggiornamenti . Un momento di forma negativo, ancora persistente, per gli azzurri. Nonostante il cambio in panchina, con Walter Mazzarri che ha ereditato il posto scomodo di Rudi Garcia, la situazione continua ad essere preoccupante per i partenopei. L’allenatore toscano, al suo esordio, era da subito riuscito a trovare la via dei tre punti contro l’Atalanta a Bergamo. Le sconfitte, con un pesante passivo di gol, arrivate al Santiago Bernabeu di Madrid e in casa con l’Inter, continuano a certificare le difficoltà viste durante questa stagione. L’emergenza delle vittorie nello stadio di casa continua a persistere, adesso il Maradona è diventato un vero e proprio tabù per gli azzurri. Lo stadio di Fuorigrotta infatti non fa registrare una vittoria del ...