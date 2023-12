Protocollo tra Sky Italia e i ministeri dell’Istruzione e dello Sport per inclusione digitale

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il Ministeroe del Merito, il Ministro per loe i Giovani e Skyhanno siglato oggi und’intesa per promuovere e sostenere il progetto Sky Up The Edit, nato per favorire l’nelle scuole e per stimolare gli studenti a riflettere su tematiche fondamentali per la loro formazione. L'articolo .