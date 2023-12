Protocollo Italia-Albania al centro della riunione del Consiglio dei ministri

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Oggi alle 16 si riunisce ildei. All'ordine del giorno la ratifica deltra ildeiRepubblica die il governoRepubblicana per il rafforzamentocollaborazione in materia migratoria. Iesamineranno anche lo schema di disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità. La strategia del governo prevede di ricostruire tutto in massimo dieci anni. La nuova versione del disegno di legge prevede che il commissario possa essere individuato solo nella figura del presidenteRegione interessata dalla calamità. Solo in alternativa si prevede di dare l'incarico a una figura tecnica dotata ...