“Prima volta in assoluto” | l’annuncio riguarda Sanremo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 dicembre 2023) Cresce l’attesa per il prossimo Festival della Canzone della musica italiana di, quest’anno in programma dal 6 al 10 febbraio nella località ligure, nella consueta cornice del teatro Ariston.dei ventisette big che comporranno il cast del prossimo Festival di, che partirà il 6 febbraio e si concluderà il 10, ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Il direttore artistico Amadeus nella scorsa settimana ha iniziato a sollevare il sipario sulla nuova rassegna canora, che nel 2024 arriverà alla sua settantaquattresima edizione. Un evento attesissimo da parte dei fan, che non vedono l’ora di scoprire le nuove canzoni scelta dal conduttore che, come confermato da lui stesso nel corso del suo intervento lampo a Domenica In da Mara Venier, sarà l’ultimo. Tanti i nomi nel cast che, mai come quest’anno, è imbottito di grandi ...