Prima della Scala | dove vederla in tv e dal vivo gratis

Leggi su dilei

(Di martedì 5 dicembre 2023) La serata inauguralestagione del Teatro alladi Milano è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di opera lirica in tutto il mondo. Quest’anno, tuttavia, ci sarà una novità: l’opera inaugurale, il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, si potrà ammirare il prossimo 7 Dicembre non solo tra le mura del prestigioso teatro e sul piccolo schermo, ma anche in diversi angolicittà di Milano. Sono infatti previste delle proiezioni in diretta per i cittadini, che potranno goderevisione dello show in una delle suggestive location allestite per l’occasione.guardare laa Milano Come da tradizione, la nuova stagione del Teatro allaprenderà ufficialmente avvio il 7 dicembre, giorno in cui ...