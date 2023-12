(Di martedì 5 dicembre 2023) Ioche– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #vannacci #ilmondoalcontrario #figliuolo #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre News in Rete:

Olbia. Sarà demolito l'ostello della gioventù. Al suo posto un grande parco verde

È questo cheil piano Technital per difendere la città dalle alluvioni. Per esso non ci ... Per questi motivi ogni suo mattonein discarica. Così va il mondo. Almeno in Italia e, dunque, ...

Prevedo finirà così Il Fatto Quotidiano