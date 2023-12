Presenti anche Ivana Spagna e Emis Killa 

Leggi su iodonna

(Di martedì 5 dicembre 2023) La sfida tra Boomer e Millennial è al rush finale. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi. Un ultimo scontro – a suon di musica e momenti cult – per stabilire quale delle due generazioni ha vissuto momenti migliori. Alessia Marcuzzi pazza di Madonna: lancia una sfida sui social per “Boomerissima” X Leggi...