Premierato | i giuristi lo criticano | “Pericoloso | a rischio i poteri del capo dello Stato”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Arrivano critiche al ddl Casellati suldai primi costituzionalisti auditi questa mattina in Commissione Affari costituzionali al Senato. Per iil testo delpresenta "incoerenze" a partire dal fatto che il ddl non chiarisce il tema dell’elezione diretta" del premier, come ha sottolineato Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico