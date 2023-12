Premierato | Amato | “Altera equilibri | il Capo dello Stato perde potere di influenza”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Condivido la finalità della riforma, rafforzare la figura del premier, i poteri del premier, ho fatto quel lavoro, so che la disciplina di quella figura è inadeguata a quel ruolo. Serve una figura più forte, non il 'primus inter pares' di Zanardelli, ma penso che l'elezione diretta del premier è unazione degli, incide negativamente sul, sul ruolo complessivo, sulla sua figura di garanzia unitaria". Così Giuliano, intervenendo da remoto per le audizioni sulin corso in Senato, presso la Commissione Affari Costituzionali. Nei fatti il Presidente della Repubblicarebbe con l'elezione diretta del premier anche "queldiche il ...