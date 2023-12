Premier League | Manchester United esclude dalla conferenza stampa quattro testate giornalistiche

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilha esclusodi Ten Hagche avevano pubblicato articoli su una presunta rivolta dello spogliatoio contro il tecnico. Lesono Sky Sports News, Daily Mirror,Evening News e Espn. “Hanno pubblicato senza contattarci prima per darci l’opportunità di commentare, smentire o contestualizzare. Crediamo che questo sia un principio importante da difendere e speriamo che possa portare a una riorganizzazione del modo in cui lavoriamo insieme”, le dichiarazioni del club. SportFace.

Altre News in Rete:

Sky Christmas Special, sei nuove produzioni originali e oltre 300 ore di eventi live

A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT, la Serie C NOW, la, ...

Zaniolo, numeri flop in Premier League. E Spalletti: “Non ha abitudini corrette” ForzaRoma.info

Premier League, perché si stanno segnando così tanti gol L'Ultimo Uomo

Sky Christmas Special, oltre 300 ore di eventi live e appuntamenti speciali

i più curiosi e i più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Alan Shearer ai record di Erling Haaland, passando per la tecnica di Dennis Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry ...

Pronostico Tottenham-West Ham, scommesse, stato di forma e probabili formazioni

Pronostico Tottenham-West Ham, scommesse, stato di forma e probabili formazioni per questo match di Premier League del 7 dicembre 2023.