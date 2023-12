Preghiera del mattino del 5 Dicembre 2023 | “Aiutami ad ascoltarti”

Altre News in Rete:

A Hvar, dove per la Vigilia si porta in tavola il brodetto di baccalà

Prima della cena si prega insieme alla famiglia e, durante la, si versa il vino rosso sul ... una varietà di cavolo tipica della zona, dal gusto simile a quellocavolo nero. Si preparano ...

Preghiera del Mattino LUNEDI 04 DICEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera del Mattino DOMENICA 03 DICEMBRE 2023 Lodi I ... La Luce di Cristo

La statua della Madonna di Lourdes. A Pontremoli e poi in Duomo a Massa

Per i 120 anni dalla fondazione, l’Unitalsi (Unione italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari internazionali) ha organizzato la peregrinatio Mariae, vale a dire il pellegrinaggio che la statua ...

Madonna di Lourdes. Giornata-evento a S.Gemma

Il ritorno a distanza di quindici anni dalla prima volta in cui fu ospitata in città. L’appuntamento promosso dall’Unitalsi in varie città italiane, è per giovedì.