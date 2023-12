Pozzuoli | 118 soccorre anziano | ladri ne approfittano e portano via defibrillatore

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Hanno approfittato del fatto che i sanitari fossero impegnati in un intervento di soccorso per portare via dall’ambulanza undal valore di 18mila euro. È successo a, sanitari soccorrononeviada 18mila euro Oggetto del furto un monitor multiparametrico con. Il macchinario è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.