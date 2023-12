Povertà sanitaria | il dato allarmante | ora gli italiani chiedono aiuto per i farmaci

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic – Mancava laall’appello delle emergenze sociali ed economiche che il Paese si trova costretto a subire, anno dopo anno, senza un attimo di respiro o di ripresa. Il fenomeno, ovviamente sempre esistito, è oggi in forte aumento, come riportato dagli ultimi dati pubblicati su Tgcom24., l’ultima emergenza: aumento del 10% in un anno Il numero complessivo è spaventoso: 430mila persone, quasi mezzo milione. Sono questi gliin condizioni di, cheper ricevere gratuitamentee cure dalle realtà di assistenza convenzionate con Banco Farmaceutico. Il rapporto che evidenzia ilè ...

Altre News in Rete:

Romania, corruzione in corsia

...di aver dato denaro o regali costosi quando aveva bisogno di cure in una struttura...ospedali in Romania In Romania le bustarelle per i medici sono direttamente proporzionali alla: ...

Povertà sanitaria: per oltre 400 mila italiani farmaci e cure sono un lusso Corriere della Sera