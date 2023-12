Polverosi | «Inter ricchissima di alternative! Col Napoli esempio»

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’guida la classifica in Serie A con la Juventus prima inseguitrice a -2. Il giornalista Alberto, su Radio Serie A, parla della lotta scudetto fra le due squadre SFIDA – Queste le considerazioni di: «Derby d’Italia per lo scudetto? La classifica dice questo. Dice anche un pochino di Milan, non dice piùche è finito a -11. La classifica è quella che comanda alla fine. L’è di nuovo davanti alla Juventus, io credo che i bianconeri siano al massimo, i nerazzurri non ancora. Non vedo alternative ad oggi.non al massimo? Èdi alternative, cosa che non ha la Juventus. I bianconeri sono quelli, l’può variare l’undici. L’diè lampante: mancavano ...

Altre News in Rete:

Napoli - Inter LIVE alle 20.45

Lautaro Martínez ha segnato 27 reti in Serie A nel 2023, solo due giocatori dell'hanno ... COM PER L'ANALISI DI ALBERTO

Polverosi: “Algoritmo dice Inter. Pochi dubbi, differenza consistente con la Juve” fcinter1908

Polverosi: "Domenica sera siamo rimasti delusi più dall’Inter che dalla Juve. Chi ha visto... Tutto Cagliari

POLVEROSI A RFV, Ha ragione Italiano sulle punte

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha parlato così a Radio Firenzeviola, partendo dalle frasi di Italiano sugli attaccanti: "Io ho un'idea di calcio ...

Benfica-Inter 3-3, cinque dati statistici che potresti non sapere | OneFootball

Benfica-Inter è una rimonta che ha del clamoroso, per come si era messa a fine primo tempo, ma alla fine il pareggio non è poi così bello visto quanto ha fatto la Real Sociedad. Come situazioni statis ...