Pil Italia a due velocità nel 2023 | divario crescita tra Nord e Sud

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Pil a duenel: ladel prodotto interno lordono è stimata a +0,7% con unadello 0,4% nel Mezzogiorno e del 0,8% nel Centro-. E' la stima contenuta nel rapporto Svimez, presentato oggi. La riapertura deldi-Sud è imputabile al calo dei consumi delle famiglie (–0,5%), che non dovrebbe osservarsi nel Centro-(+0,4%). Dinamica sfavorevole causata da una contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali (–2%), doppia rispetto al Centro-come nel 2022. Gli investimenti dovrebbero essere interessati da una dinamica positiva, ma in forte decelerazione rispetto al 2022: +5% dal +9,8 dell’anno precedente nel ...

