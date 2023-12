Perché Gazzelle si chiama così? A cosa è ispirato il nome d’arte di Flavio Bruno Pardini?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un musicista emergente,, nato nel 1989, ha iniziato il suo percorso musicale a 22 anni, esibendosi principalmente nei piccoli locali di Roma. Qualcuno non sa chi sialo conosce artisticamente con il. Mavuol dire? Daquesto? Ecco che lo sveliamo nei prossimi paragrafi La storia musicale die la scelta del suo alias Come anticipato nel 2012ha iniziato la sua carriera musicale. Durante le sue prime esibizioni lo conoscevano tutti con il suo. Tuttavia una vera e propria svolta giunge per ...