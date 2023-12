Per i funerali di Giulia Cecchettin in piazza centinaia di persone a Padova

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023) È il giorno dell'ultimo saluto a. Questa mattina alla Basilica di Santa Giustina disi sono svolti ipubblici della ragazza di 22 anni originaria di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato mentre tentava la fuga in Germania e ora in carcere. La cerimonia, iniziata alle undici e durata poco più di un'ora, si è conclusa con un lunghissimo applauso delledipresenti inPrato della Valle che ha accompagnato l'uscita dalla basilica della bara bianca di. Secondo la diocesi di, la folla riunita fuori dalla chiesa ha toccato le 10mila, venute da tutta Italia per rendere omaggio alla giovane. In occasione del funerale davanti ...