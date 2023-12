Pavard in campo con l’Inter nel 2023! Tre partite per il rientro lampo – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023)è previsto che torni già prima della fine dell’anno, dopo l’infortunio di un mese fa contro l’Atalanta.è pronta a riaccogliere il difensore francese, anche se non sarà contro l’Udinese. RECUPERO– Benjaminbrucia le tappe dopo l’infortunio di Atalanta-Inter, che si temeva potesse essere molto grave. Dopo aver superato la prima fase “di paura”, la diagnosi parlava di circa due mesi per il recupero completo. Invece potrebbero essere meno, tanto da vederlo ingià prima di Natale. Il Corriere dello Sport dà un minimo di possibilità di rivederein Lazio-Inter, domenica 17 alle 20.45. Più probabile, però, che il verosia in Coppa Italia col Bologna tre giorni dopo oppure al Ferraris col Genoa il 23. In ogni caso ...