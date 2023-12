Partorisce in casa | muore neonata | gravissima la madre

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una donna ha partorito in, purtroppo per la nascitura non c’è stato nulla da fare:la. Gli ultimi aggiornamenti di questa tragedia Una terribile vicenda quella che arriva direttamente da Cisternino (provincia di Brindisi). Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che unasia morta subito dopo il parto. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno di una abitazione. Le condizioni dellasarebbero gravissime. Poche ore fa è stata stabilizzata dai soccorritori per via di una emorragia “post-parto”. E’ stato necessario il trasferimento immediato in ospedale. Pronto Soccorso (Ansa Foto) Notizie.comSubito portata nel reparto di ostetricia e ginecologia. Subito è stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Brindisi. Una vicenda che, appunto, si è ...