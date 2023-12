Parigi 2024 | Olimpic Summit sostiene la partecipazione russa ai Giochi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - Gli atleti russi e bielorussi si stanno avvicinando alla possibilità di poter competere, come neutrali, aididel prossimo anno, dopo aver ottenuto l'approvazione nel corso del verticeo. Il Comitatoo Internazionale (Cio) ha dichiarato in un comunicato che le federazioni sportive estivehe internazionali, le associazioni continentali dei comitatii nazionali e la commissione degli atleti del Cio hanno sostenuto tale decisione durante l'incontro presso la sede del Cio a Losanna. Gli atleti russi e bielorussi sono stati banditi dai principali eventi sportivi in seguito all'invasionedell'Ucraina nel febbraio 2022. Ma all'inizio di quest'anno il Cio aveva raccomandato che fossero riammessi, ...