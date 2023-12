Panettoni salati | 8 idee per il Natale 2023

Leggi su today

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per fare aperitivo, un intermezzo, accompagnare formaggi o salumi, un bicchiere di bollicine o un cocktail, da portare a casa degli amici per non presentarsi a mani vuote oppure da regalare a chi, del dolce, non vuole proprio saperne: il panettone salato è la risposta a questi interrogativi. Una...