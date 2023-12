Panettone Society | la prova definitiva che il nostro dolce natalizio non ha confini

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per quanto la tradizione dolciaria giapponese sia molto ben radicata a livello nazionale e abbia delle sue particolari derive, dai dolci con i fagioli rossi, a quelli a base di riso, alle produzioni legate al matcha o alle numerose tipologie di pancake e torte soffici all’uovo, resta una discreta apertura verso quello che viene realizzato e gustato in altri Paesi del mondo. La pasticceria giapponese non è paragonabile alla scuola francese o al gusto italiano né per tipologia, né per tecnica, né per estetica. Tuttavia, si tratta di una porzione importante degli acquisti gastronomici giornalieri di un cittadino medio e di un gusto, quello dele per il, molto sentito. La produzione giapponese del dessert (che sia da passeggio o a porzione) guarda al fattore stagionale con grande interesse tanto che con l’arrivo dell’autunno il numero di ...