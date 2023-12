Pandina | è il nome della Panda elettrica

Leggi su pantareinews

(Di martedì 5 dicembre 2023)è ilche sarà dato alla nuova versioneche sarà prodotto in tre continenti e venduta in tutto il mondo. Sarà prodotta anche una versione ibrida più economica, in Italia rimane la produzioneversione a benzina fino al 2026 o fino all’introduzionenuova normativa Euro 7. Ilè stato scelto per distinguere il prossimo crossover dai vecchi modelli che saranno presto abbandonati per le nuove versioni ibride ed elettriche. Autocon 1000 Km di autonomia sarà lanciata nel 2024tutta nuova ed ancheLa Fiatè una delle city car più amate dagli italiani, grazie alla sua praticità, versatilità e affidabilità. ...