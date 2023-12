Panda elettrica? Schiaffo all' Italia di John Elkann | ecco dove la produce

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per i lavoratori di Stellantis arrivano l'ennesimo, duro colpo da digerire. Unoche giunge a pochissimi giorni dall'incontro fissato per mercoledì 6 dicembre al Mimit con il governo e i vertici del colosso mondiale dell'automotive franco-no. Solo ieri, infatti, hanno appreso che Stellantis inizierà a produrre laa Kragujevac, negli ex impianti Zastava acquisiti da Fiat nel 2008finora veniva realizzata la Fiat 500L. La conferma è arrivata direttamente dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Belgrado. E oltre alla produzione della, il capo dello Stato serbo ha anche aggiunto che questa produzione «potrebbe essere motore di ...

