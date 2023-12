“Overdose d’Amore” | salgono a 5 i concerti di Zucchero negli stadi italiani

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 dicembre 2023) foto di Daniele BarracoMILANO – “”, il tourdi“Sugar” Fornaciari, si arricchisce di un quinto appuntamento il 2 luglio, alle ore 21, nelloo Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Il tour internazionale “World Wild Tour”, in cui l’artista emiliano regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi, si aprirà con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione… fino a toccare l’Italia per cinque ...