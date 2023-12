Ostia | spari contro l’auto | 3 ragazzi a bordo | è caccia all’uomo

(Di martedì 5 dicembre 2023)Antica, paura nella notte tra il 2 e il 3 dicembre.una vettura con tre: gli sviluppi., Capodanno con alcune settimane d’anticipo. Un tonfo, nella notte fra il 2 e 3 dicembre, presso via Padre Mariano Colagrossi. Nessun petardo, ma degli. Possibile confondere il tutto per via del periodo, ma stavolta c’è poco da festeggiare. Trechiacchieravano in macchina, quando la discussione è stata interrotta da alcuni colpi indirizzati verso la loro auto. Il civico è 258, l’unico dettaglio in una follia durata pochi istanti. Roma, coppia di “falsari” vendeva prodotti online contraffatti: arrestati marito e moglieAntica,nella notte: presa di mira una Smart ...

