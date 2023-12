Osimhen | “L’anno scorso compagni fondamentali per il successo”

Altre News in Rete:

Gran Galà del Calcio, Juventus e Lazio escluse: nella top 11 della Serie A cinque giocatori del Napoli e sei delle milanesi

E Luciano Spalletti è stato scelto come tecnico dell'. Tutti ... segnato in slalom contro'Atalanta - Leao , infortunato ma ... e, scelto come miglior giocatore assoluto della stagione. ...

Osimhen svela per chi ha votato al Gran Galà del Calcio e scatena le risate Corriere dello Sport