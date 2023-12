Ornella Vanoni | “Sono cinquant’anni che fumo due canne prima di dormire | devo staccare il cervello”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Una vera diva è passata dal BSMT.è la protagonista del giorno al podcast di Gianluca Gazzoli. Una carrellata di emozioni, un resoconto della sua carriera ma anche tante considerazioni mai banali sul momento attuale: dall’educazione sentimentale, tema caldissimo dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin (domani i funerali), alla sua grande carriera. “Mi piacerebbe che siano gli uomini a raccogliere fondi per le donne. Più uomini parlano di questo, più sarebbe utile”, rivela. La solita ironia sulle droghe leggere: “Avevo detto che mi sarebbe servita una badante che rolla, non ti dico i ragazzi: ‘Signora, non ho lavoro, ma rollo da Dio!”. Le storie d’amore: “La più importante, quella con Giorgio Strehler”....