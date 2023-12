Olimpiadi invernali 2026 | Salvini | “Dal Mit proposta per la pista da bob a Cortina”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sono tempi maturi per progettare al meglio quale e come sarà l’Olimpiade Invernale di Milano-del. Ci sono dubbi ancora legati sullada bob: a farne parole della nuovadel Mit è stato Matteo, che ha difeso ladi. L’obiettivo del Vicepremier e Ministro, come ha precisato, è quello di tutelare sia i contribuenti che il Veneto e quindi presenterà al più presto una ipotesi ai decisori e dunque ladidi bob.ha poi precisato: “Lanon costerà un centesimo in più agli italiani. Si è perso troppo tempo“. SportFace.