Okafor | rientro vicino | ecco la partita nel mirino

(Di martedì 5 dicembre 2023) Noahmanca dal campo dall’11 novembre, quanto è previsto il suoin campo? L’esterno svizzero si era fermato in Nazionale contro la Romania per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Secondo verifiche effettuate dalla nostra redazione il percorso di recupero dell’ex Salisburgo sta procedendo come da programmi. Il ritorno in campo è molto. Ci sono una data e unaappuntate sul taccuino dell’allenatore Stefano Pioli: domenica 17 dicembre, Milan-Monza, match di campionato a calendario nella 16esima giornata (con fischio d’inizio previsto alle 12.30). Salvo imprevisti – nulla però lascia pensare che possano registrarsi intoppi –tornerà in campo quindi tra una decina di giorni. A Milanello c’è ottimismo anche per il recupero di Rafa Leao. Con la ...