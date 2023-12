Offset riparte da zero

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un paio di anni fa, quandoha iniziato a lavorare a quello che sarebbe diventato il suo nuovo album da solista, le cose non sono andate affatto per il verso giusto. Per scrivere una canzone che gli sembrasse anche solo lontanamente decente, gli ci sono voluti quasi due mesi. Un periodo di inattività creativa che potrebbe anche sembrare breve, ma di sicuro non a uno come lui. Al rapper di Atlanta, che per più di dieci anni insieme a Quavo e al defunto Takeoff ha sfornato i successi dei Migos, è sembrata un’eternità.aveva appena smesso di farsi di lean e di colpo il suo matrimonio, la vita familiare e i rapporti di lavoro erano migliorati. In studio, invece, era tutta un’altra storia. «Ho avuto un piccolo blocco creativo», ammette oggi, «ma la mia mente continuava a dirmi che la lean era la pozione magica». Una paura forse comprensibile ...