Oblio oncologico | via libera definitivo del Senato con voto all’unanimità | cosa prevede

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nessuno potrà più richiedere informazioni su eventuali problemi oncologici del passato in caso di richieste di adozione, mutui, assicurazioni né concorsi. È quantoil disegno di legge sull’che ha ottenuto il viadel, dopo aver già ricevuto l’ok alla Camera nello scorso agosto. Ilha ottenuto l’unanimità di Palazzo Madama: 139 favorevoli su 139 presenti. All’annuncio dell’approvazione, è seguito un lungo applauso con iri in piedi. Il disegno di leggeil diritto all’delle persone che sono state affette da patologie oncologiche per prevenire le discriminazioni e tutelarne i diritti. Da un punto di vista pratico, nei casi di procedure per ...