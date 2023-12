Nuovo Ciak per la trattoria pizzeria “Ieri | Oggi | Domani” che rinnova locale e menu

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 dicembre 2023)per la” che, sempre nel segno dei grandi personaggi del neorealismo cinematografico italiano, ha ridato nuova luce allo storicizzatodi via Nazionale a Napoli puntando su di unto look diviso tra il teatro e il cinema. Dopo sette anni dall’apertura, il ritrovo per buongustai guidato dal