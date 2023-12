Nuoto | Sara Curtis entra nella finale dei 50 stile libero a Otopeni Eliminata Silvia Di Pietro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un obiettivo importante.ha ottenuto la qualificazione alladei 50donne negli Europei diin vasca corta apiscina da 25 metri rumena, la giovane classe 2006 ha saputo esprimersi a livelli alti, siglando il crono di 24.13 edndo nel gruppo delle migliori otto. Grande partenza per la nostra portacolori e ottima cura della virata per andare a siglare un crono che rappresenta anche il suo personale, visto il 24.28 che aveva nuotato a Torino il 12 marzo di quest’anno. Dopo che nelle batterie la sua nuotata era apparsa un po’ vuota, la 17enne tricolore ha saputo mettere insieme i pezzi del puzzle e regalarsi questa soddisfazione. Un atto conclusivo in cui non sarà ...