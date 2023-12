Nuoto | gli staffettisti della 4×50 sl dopo l’argento | “Gran Bretagna partita forte | sono stati più bravi di noi”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Altra medaglia d’argento per l’Italia in occasioneprima giornata dei Campionati Europei 2023 di, specialità vasca corta, in scena questa settimana in Romania, precisamente ad Otopeni.conquistato dalle azzurre, anche la staffetta maschile si è accomodata al posto d’onore nellastile, cedendo il passo solo alla competitiva compagine. Una volta terminata la gara il quartetto formato da Deplano, Zazzeri, Ceccon e Miressi ha commentato la propria prestazione, ponendo il focus proprio sulla prova dei britannici. Il primo a parlare è stato Deplano: “Per me va bene, ho fatto il mio personale, pian pian riesco a migliorare i particolaricorta che non è propriamente l’ambiente più ...