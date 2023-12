Nuoto | Europei vasca corta 2023 | Italia seconda nella 4×50 maschile | si profila il duello con la Gran Bretagna per l’oro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sarà ancorafinale dellastile libero. Giovanni Izzo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano guadagnano senza troppi patemi la qualificazione all’ultimo atto neglidiin, a Otopeni, alle spalle deli britannici. I due quartetti sembrano viaggiare a due velocità differenti rispetto alle altre. Solo qualche problemino in apertura per Izzo, che ha però saputo recuperare al meglio nei secondi 25 metri rendendo la vita più semplice a Miressi, che con la sua prestazione distanzia tutti gli altri; diventa dunque una ‘passeggiata’ ad alta frequenza per Zazzeri e De Plano. Avanti rimane la...