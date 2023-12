Nuoto | Europei vasca corta 2023 | Ciampi e Marco De Tullio in finale nei 400 sl | Rapsys il più veloce

(Di martedì 5 dicembre 2023) Buone sensazioni per Matteonei 400 metri stile libero aglidi Otopeni, in Romania. Il ventisettenne romano, che difende l’argento di due anni fa, è agevolmente indella specialità con il quarto tempo assoluto e viene accompagnato daDe. Eliminato invece l’altro De, Luca, tredicesimo assoluto. Dopo una buona partenza, Matteo lascia dare sfogo ai suoi avversari. Prima è il belga Luca Henveaux a tentare l’allungo, poi ci pensa il lituano Danas, bronzo agli ultimi Mondiali in, a prendersi la scena e a registrare il miglior tempo in 3’39”19.si accontenta della seconda piazza in 3’39”69, che gli vale il quarto tempo alle spalle dell’austriaco Felix Auboeck e all’irlandese Daniel ...

Inizia oggi il 22esimo Campionato Europeo di Nuoto in Vasca Corta a Otopeni, Romania. L'Imolanuoto è presente con 8 atleti, pronti a conquistare gloria e prepararsi per i Mondiali e i Giochi Olimpici.