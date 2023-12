Nuoto | Benedetta Pilato e Martina Carraro approdano in semifinale nei 100 rana degli Europei in vasca corta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Prima giornata di gare nell’Otopeni Aquatics Complex, sede2023 diin. Nel day-1 fari puntati sulle batterie dei 100donne dove erano ben quattro le azzurre al via:, Anita Bottazzo e Francesca Fangio. La pugliese e la ligure hanno staccato il biglietto per lapomeridiana, nuotando il quarto e quinto tempo dell’overall. Una prestazione un po’ “sonnacchiosa” quella di, parsa non a suo agio nella piscina da 25 metri, visto il ritmo con cui ha gareggiato, ricordando gli Assoluti invernali di pochi giorni fa dove ha ottenuto il pass olimpico proprio nei 100. L’1:05.21 la dice ...

