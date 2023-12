Non sarebbe Natale senza …

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) 15 dicembre 2023 – 15 gennaio 2024 Rossocinabro Via Raffaele Cadorna 28 00187 Roma Apertura: da lun a ven 11 – 17 Entrata libera La festa, gli addobbi, il grande albero che anche quest’anno vi accoglierà in Galleria, la voglia e il piacere di stare con le persone care e gli amici. Ma anche l’immaginario di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo per le nostre mostre temporanee, anche questo per noi è, è festa. Mostra inserita nel calendario della 3a Edizione della Rome Art Night In mostra: Kimberly Adamis, Cristina Adria, Leon Amemiya Ph.D, Heda Amruta, Mariana Branco, Johanne Chagnon, Alessio Costantini, Nathanael Cox, Daru, Christine El Ojeil, Fadiese, Marika Fleck, GetFreaky, Aurélie Goarzin, Jo Going, Megan Harmer, Ioannis Kaiserlis, Monika Katterwe, Chifumi Kawamura, Tommi Ketonen, Ian Kingsford-Smith, Rebecca Klodt, Kirsten Kohrt, Chikara ...