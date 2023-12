“Non me lo citi” Boldrini sbotta con Parenzo sul generale Vannacci

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel corso dei funerali della povera Giulia Cecchettin, a cui ha partecipato una folla oceanica, con una folta delegazione politico-istituzionale e un gran numero di membri delle forze dell’ordine, abbiamo ancora una volta toccato con mano l’effetto distorsivo che riesce a creare il mondo dell’informazione, alias quinto potere. Così come avvenuto nei lunghi anni della pandemia, anche in uno dei casi criminali, l’omicidio di una donna ad opera del proprio partner, su cui si specula moltissimo sul piano politico, soprattutto a sinistra, il circo mediatico è riuscito a ingigantire a dismisura il fenomeno, che in realtà ci vede agli ultimi posti in Europa, trasformandolo in una questione di vitale importanza nazionale. Ed in questo desolante quadro, in cui il dibattito è fortemente inquinato dal timore di essere additati da fiancheggiatori del becero patriarcato solo, come accadeva durante ...